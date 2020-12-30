  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Сбербанк" профинансирует город-спутник Петербурга
Сегодня, 17:48
32
smirenny

"Сбербанк" профинансирует город-спутник Петербурга

0 0

Банк вложится в строительство "Новосаратовки".

В пятницу, 29 января, в пресс-службе "Сбербанка" заявили, что компания намерена финансово вложиться в строительство жилого комплекса города-спутника на границе Петербурга и области.

Речь идет о масштабном урбанистическом проекте площадью около 700 га. На первом этапе банк предоставит около 4,8 миллиарда рублей для строительства жилого квартала "Город Первых". Впоследствии банк продолжит финансирование, в том числе его инфраструктурной составляющей (строительство дорог, социальных и других объектов). 

"Новосаратовка" – проект компании ЦДС. Отмечается, что в новом городе-спутнике расположатся дома, деловые зоны, общественные пространства и рекреационные зоны. 

Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: город-спутник, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии