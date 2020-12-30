"Сбербанк" профинансирует город-спутник Петербурга

Банк вложится в строительство "Новосаратовки".

В пятницу, 29 января, в пресс-службе "Сбербанка" заявили, что компания намерена финансово вложиться в строительство жилого комплекса города-спутника на границе Петербурга и области.

Речь идет о масштабном урбанистическом проекте площадью около 700 га. На первом этапе банк предоставит около 4,8 миллиарда рублей для строительства жилого квартала "Город Первых". Впоследствии банк продолжит финансирование, в том числе его инфраструктурной составляющей (строительство дорог, социальных и других объектов).

"Новосаратовка" – проект компании ЦДС. Отмечается, что в новом городе-спутнике расположатся дома, деловые зоны, общественные пространства и рекреационные зоны.

Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV