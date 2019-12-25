В Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница

В пятницу, 29 января, финский концерн EKE Group построит в Петербурге три девятиэтажных бизнес-центра и четырёхзвёздочную гостиниц, сообщили в пресс-службе компании.
Объекты оценили в более 120 миллионов евро. Отмечается, что площадь застройки составит более 60 тысяч квадратных метров – застроят часть территории бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли. Уточняется, что три исторических здания на Лиговском проспекте сохранят, но реконструируют под современное использование.
Строительство начнут в марте следующего года.
Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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