В Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница

Финский застройщик разместит новые объекты на Лиговском проспекте.

В пятницу, 29 января, финский концерн EKE Group построит в Петербурге три девятиэтажных бизнес-центра и четырёхзвёздочную гостиниц, сообщили в пресс-службе компании.

Объекты оценили в более 120 миллионов евро. Отмечается, что площадь застройки составит более 60 тысяч квадратных метров – застроят часть территории бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли. Уточняется, что три исторических здания на Лиговском проспекте сохранят, но реконструируют под современное использование.

Строительство начнут в марте следующего года.

Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV