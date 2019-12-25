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В Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница
Сегодня, 15:43
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smirenny

В Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница

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Финский застройщик разместит новые объекты на Лиговском проспекте.

В пятницу, 29 января, финский концерн EKE Group построит в Петербурге три девятиэтажных бизнес-центра и четырёхзвёздочную гостиниц, сообщили в пресс-службе компании. 

Объекты оценили в более 120 миллионов евро. Отмечается, что площадь застройки составит более 60 тысяч квадратных метров – застроят часть территории бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли. Уточняется, что три исторических здания на Лиговском проспекте сохранят, но реконструируют под современное использование. 

Строительство начнут в марте следующего года.

 Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость, строительство бизнес-центра
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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