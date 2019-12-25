Инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге

В списке значатся 13 детсадов, 3 школы, 5 объектов здравоохранения.

В 2020 году в Петербурге построили 26 социальных объектов при участии инвесторов. Как рассказал портал "Строительный Петербург", в этот перечень входят три школы на 4125 мест, 13 детских садиков на 1735 мест, пять объектов здравоохранения и пять объектов иного назначения.

В числе этих объектов оказались новая школа на Архивной улице, которую строила компания ООО "ЛСР. Недвижимость – СЗ", по школе и детсадику на проспекте Ветеранов и Комендантском проспекте, которыми занималось ООО "Сэтл Инвест". Детское образовательное учреждение на Коломяжском проспекте появилось благодаря ООО "Мегалит-Охта Групп", а три встроенных садика на Парфеновской улице – АО "Эталон ЛенСпецСМУ".

Для сравнения: в 2019 году за счет инвесторов построили 25 соцобъектов, в текущем году планируется построить столько же школ, садиков и объектов здравоохранения.

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Фото: Piter.TV