Бывший ликеро-водочный завод на Синопской выставлен на торги

Начальная цена лота – 711 млн рублей.

В Петербурге выставили на торги имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода на Синопской набережной, 56-58Б. Как рассказали в ДОМ.РФ, начальная цена лота – 711 млн рублей, сам аукцион состоится 5 марта.

Объект состоит из 13 зданий общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров, здания занимают 3,61 га в историческом центре города. Комплекс построили в конце XIX века для размещения Казенного винного склада №1, завод имел звание поставщика двора Его Императорского Величества. Во время блокады Ленинграда предприятие поставляло водку и спирт в госпитали и на фронт, а в одном из цехов изготавливались бутыли с зажигательной смесью.

Часть зданий реконструировали в советское время, но комплекс на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии и снабжен инженерно-техническими коммуникациями. В зданиях могут разместиться промышленные объекты или жилье бизнес-класса.

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Фото: ВКонтакте / ДОМ.РФ