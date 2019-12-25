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Полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза
Сегодня, 11:52
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Полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза

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Мужчина с ножом похитил товар на сумму более 3,7 тыс. рублей.

Сегодня, 21 декабря, в Выборгском районе Петербурга полицейские задержали вора-рецидивиста, который ограбил продовольственный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник совершил налет на торговую точку 20 декабря в 16:40. Инцидент произошел в доме № 40 по проспекту Мориса Тореза. Мужчина с ножом похитил товар на сумму более 3,7 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.

На вора завели уголовное дело по статье "Разбой". Уже ночью 21 декабря оперативники задержали подозреваемого на 
Гданьской улице.  26-летнего безработного петербуржца доставили в отдел полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что молодой человек  был неоднократно судим за кражи. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: месячная петербурженка умерла из-за наркотиков в молоке матери.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, кража, мужчина с ножом, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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