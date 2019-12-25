Полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза

Мужчина с ножом похитил товар на сумму более 3,7 тыс. рублей.

Сегодня, 21 декабря, в Выборгском районе Петербурга полицейские задержали вора-рецидивиста, который ограбил продовольственный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник совершил налет на торговую точку 20 декабря в 16:40. Инцидент произошел в доме № 40 по проспекту Мориса Тореза. Мужчина с ножом похитил товар на сумму более 3,7 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.

На вора завели уголовное дело по статье "Разбой". Уже ночью 21 декабря оперативники задержали подозреваемого на

Гданьской улице. 26-летнего безработного петербуржца доставили в отдел полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что молодой человек был неоднократно судим за кражи. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv