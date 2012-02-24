Месячная петербурженка умерла из-за наркотиков в молоке матери

Согласно экспертизе, в крови, на стенке желудка, в тонком кишечнике, в печени и почке найдены следы метадона.

Месячная девочка, которая в октябре умерла в Петербурге, скончалась из-за наркотиков, которые попали в ее организм вместе с молоком матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, малышка, которой в конце сентября исполнился только месяц, умерла 1 октября. Семья проживала на Комендантском проспекте. Ночью отец обнаружил, что девочка не дышит и вызвал скорую. Малышку увезли в больницу, однако ребенок скончался, несмотря на помощь медиков. Изначально врачи посчитали, что девочка умерла из-за синдрома внезапной детской смерти. Но экспертиза вскрыла страшные подробности.

Согласно экспертизе, в крови, на стенке желудка, в тонком кишечнике, в печени и почке найдены следы метадона. Данное наркотическое средство могло быть введено в организм ребёнка пероральным путем, в том числе при грудном вскармливании.

Таким образом, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. выдержка из экспертизы

Девочка проживала в трехкомнатной квартире с мамой, папой, бабушкой и дядей. Семья состоит на учете в ОДН (отдел по делам несовершеннолетних) УМВД России по Приморскому району, как неблагополучная. Отец девочки был судим на наркотики, кражи, мошенничество. С августа 2023 находится под подпиской о невыезде по подозрению в краже.

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Фото: Piter.tv