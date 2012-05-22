В квартире на Комендантском проспекте умерла месячная девочка

Со слов отца девочки, проснувшись ночью, он обнаружил, что дочка не дышит.

В Приморском районе Петербурга во сне скончалась месячная девочка. Об этом стало известно Piter.tv.

В четвертом часу ночи 1 октября скорая приехала в квартиру по Комендантскому проспекту. Оттуда они доставили месячную девочку в состоянии клинической смерти. Со слов врачей предположительный диагноз: синдром внезапной детской смерти. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Девочка проживала в трехкомнатной квартире с мамой, папой, бабушкой и дядей. Семья малолетней занимала одну комнату, в которой созданы условия для проживания и развития ребенка.

Со слов отца девочки, проснувшись ночью, он обнаружил, что дочка не дышит. Мужчина разбудил жену, которая пыталась провести реанимационные действия, пока он вызывал скорую медицинскую помощь.

Семья состоит на учете в ОДН (отдел по делам несовершеннолетних) УМВД России по Приморскому району, как неблагополучная. Отец девочки был судим на наркотики, кражи, мошенничество. С августа 2023 находится под подпиской о невыезде по подозрению в краже.

Несколько недель назад двухмесячная петербурженка умерла в квартире на Бухарестской.

Фото: Piter.tv