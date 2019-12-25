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Двухмесячная петербурженка умерла в квартире на Бухарестской
Сегодня, 8:06
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Двухмесячная петербурженка умерла в квартире на Бухарестской

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Известно, что малышка наблюдалась в консультационном-диагностическом центре для детей. 

Утром воскресенья, 17 сентября, сотрудники скорой помощи обнаружили труп двухмесячного ребёнка в квартире одного из домов по Бухарестской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда оперативников на место происшествия установлено, что тело девочки было обнаружено в квартире её семьи без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что малышка наблюдалась в консультационном-диагностическом центре для детей. 

Девочка проживала с матерью и отцом. Семья полная, на учете в ПДН не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Новогорелово младенец скончался после кормления.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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