Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В посёлке Новогорелово младенец скончался после кормления. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Утром 14 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире в посёлке Новогорелово ребёнок не дышит и холодный.

Прибывшими медиками без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп двухмесячного мальчика. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

По словам 21-летней матери, в период с 07:30 до 07:40 она покормила ребёнка и уложила его спать в детскую кроватку. Проснувшись в 07:58 обнаружила, что ребенок не дышит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В августе в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.

Фото: Piter.tv