В посёлке Новогорелово младенец скончался после кормления. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Утром 14 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире в посёлке Новогорелово ребёнок не дышит и холодный.
Прибывшими медиками без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп двухмесячного мальчика. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.
По словам 21-летней матери, в период с 07:30 до 07:40 она покормила ребёнка и уложила его спать в детскую кроватку. Проснувшись в 07:58 обнаружила, что ребенок не дышит.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
В августе в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.
Фото: Piter.tv
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