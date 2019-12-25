В квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец

Родители ребёнка ранее судимы, мать состоит на профилактическом учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Утром в понедельник, 15 августа, в квартире одного из домов по улице Карбышева обнаружен труп четырёхмесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в квартире проживают 19-летняя мать ребёнка, и её 23-летний сожитель, который является биологическим отцом мальчика. Оба были ранее судимы. 13 августа молодая пара распивала спиртные напитки. Вечером они уложили сына спать: примерно в 5:15 следующего дня мать обнаружила, что ребенок не дышит.

Известно также, что девушка состоит на профилактическом учете в ОДН УМВД РФ по Выборгскому району за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оба родителя доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что младенец из Лодейного Поля умер, подавившись морковью.

Фото: Piter.TV