  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новогорелово спасли кота, застрявшего в щели дома почти на неделю
Сегодня, 11:46
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Новогорелово спасли кота, застрявшего в щели дома почти на неделю

0 0

Пока бойца отдали на передержку заявительнице для поиска хозяев.

В Ленобласти произошла спасательная операция: домашнего кота извлекли из щели в цокольной части жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО "Экстремум" 9 сентября. 

Малыш провел взаперти шесть дней в Новогорелово, специалисты расширяли щель, удалив утеплитель. Котик находился в неудобном положении, его доставали, схватившись за поводок. Пока бойца отдали на передержку заявительнице для поиска хозяев. 

Спасатели подчеркнули, что домашних котов и кошек не стоит выгуливать. 

Ранее мы рассказывали о том, что волонтеры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне в Кировском районе Петербурга. 

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум" 

Теги: новогорелово, спасение кота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии