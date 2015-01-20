В Новогорелово спасли кота, застрявшего в щели дома почти на неделю

Пока бойца отдали на передержку заявительнице для поиска хозяев.

В Ленобласти произошла спасательная операция: домашнего кота извлекли из щели в цокольной части жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО "Экстремум" 9 сентября.

Малыш провел взаперти шесть дней в Новогорелово, специалисты расширяли щель, удалив утеплитель. Котик находился в неудобном положении, его доставали, схватившись за поводок. Пока бойца отдали на передержку заявительнице для поиска хозяев.

Спасатели подчеркнули, что домашних котов и кошек не стоит выгуливать.

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум"