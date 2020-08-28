  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:37
85
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Лесном проспекте задержан парень с огнестрелом

0 0

На месте работали следователи и полицейские по Выборгскому району.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции задержали 21-летнего парня, у которого обнаружили предмет, схожий с боевым огнестрельным оружием. 

На Лесном проспекте был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter, при проверке документов молодой пассажир попытался скрыться. На месте работали следователи и полицейские по Выборгскому району. В отдел доставлен и 36-летний водитель иномарки. 

В отношении младшего изначально составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по результатам баллистического исследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: неизвестный открыл стрельбу по окнам квартиры пенсионерки на Богатырском. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лесной проспект, огнестрельное оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии