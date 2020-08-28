На Лесном проспекте задержан парень с огнестрелом

На месте работали следователи и полицейские по Выборгскому району.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции задержали 21-летнего парня, у которого обнаружили предмет, схожий с боевым огнестрельным оружием.

На Лесном проспекте был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter, при проверке документов молодой пассажир попытался скрыться. На месте работали следователи и полицейские по Выборгскому району. В отдел доставлен и 36-летний водитель иномарки.

В отношении младшего изначально составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по результатам баллистического исследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти