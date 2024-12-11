Возбуждено уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте.

Напомним, 29 января в 02:35 около дома 1 по Лесному проспекту 19-летний водитель Kia Rio при совершении левого поворота не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, въехал в стену дома. В результате ДТП погибли два пассажира, на вид 19-лет. Водитель и еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: МВД по СПб и ЛО