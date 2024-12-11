На Лесном проспекте в аварии погибли пассажиры каршеринга

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Лесном проспекте, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 29 января 19-летний водитель каршерингового автомобиля Kia Rio не справился с управлением и наехал на поребрик, после чего врезался в стену дома.
В результате аварии погибли двое: 19-летний молодой человек и неустановленный мужчина. Водитель и еще один находившийся в машине, ровесник первого, госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Все детали происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе мотоциклист попал в ДТП во время трюка.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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