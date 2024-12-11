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На Лесном проспекте в аварии погибли пассажиры каршеринга
Сегодня, 9:29
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На Лесном проспекте в аварии погибли пассажиры каршеринга

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Водитель авто въехал в стену дома.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Лесном проспекте, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 29 января 19-летний водитель каршерингового автомобиля Kia Rio не справился с управлением и наехал на поребрик, после чего врезался в стену дома.

В результате аварии погибли двое: 19-летний молодой человек и неустановленный мужчина. Водитель и еще один находившийся в машине, ровесник первого, госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе мотоциклист попал в ДТП во время трюка. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лесной проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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