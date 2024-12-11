Информация о травмировании младенца в подъезде дома на Лесном проспекте не подтвердилась

Со слов матери малыша, сосед якобы вырвал ребенка из её рук и бросил на пол.

Полиция установила, что информация о травмировании младенца в подъезде дома на Лесном проспекте не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, 4 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации 7-месячного мальчика. Со слов матери малыша, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с соседом. Тот, якобы, вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол.

Полицейские доставили в отдел и опросили родителей малыша, а также соседа. Оказалось, что история с ребенком не соответствует действительности. А конфликт между соседями идёт продолжительное время и, как выяснилось, даже доходил до рукоприкладства. По данному факту полиция проводит проверку.

Фото: Piter.TV