В Петербурге мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол

В ходе спора мужчина вырвал ребенка из ее рук и бросил его на пол.

Во вторник, 4 февраля, в 11:56 в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от службы Скорой помощи о том, что 7-месячный мальчик был госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести.

По предварительным данным, как рассказала мать малыша, в холле дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту произошел конфликт с неизвестным ей мужчиной, который также проживает в этом подъезде. В ходе спора мужчина вырвал ребенка из ее рук и бросил его на пол.

Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей произошедшего. Второй участник инцидента был доставлен в отдел полиции для допроса. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Горэлектротранс