За шесть дней в Петербурге и Ленобласти на "встречку" выехали почти 600 водителей

Еще 151 административный материал составили за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ).

В ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвели итоги профилактического мероприятия "Встречная полоса", рассказали в пресс-службе управления 6 сентября.

Выезд на полосу встречного движения – один из опаснейших маневров на дороге. Большинство происшествий, связанных с нарушениями правил выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, заканчиваются тяжкими, а иногда и трагическими последствиями. Пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Так, по результатам мероприятия с 26 по 31 августа было составлено 758 административных материалов, из которых 598 – за выезд на "встречку" (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), а семь – за повторное совершение данного правонарушения (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ).

Еще 151 административный материал составили за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), за повторное совершение этого правонарушения привлекли к ответственности два водителя (ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Наказание за выезд на встречную полосу движения – 5 тыс. рублей или лишение права на управление транспортными средствами до шести месяцев.

Ранее на Piter.TV: более 1 млн нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге за август.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти