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За шесть дней в Петербурге и Ленобласти на "встречку" выехали почти 600 водителей
Сегодня, 15:59
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За шесть дней в Петербурге и Ленобласти на "встречку" выехали почти 600 водителей

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Еще 151 административный материал составили за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ).

В ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвели итоги профилактического мероприятия "Встречная полоса", рассказали в пресс-службе управления 6 сентября. 

Выезд на полосу встречного движения – один из опаснейших маневров на дороге. Большинство происшествий, связанных с нарушениями правил выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, заканчиваются тяжкими, а иногда и трагическими последствиями. 

Пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Так, по результатам мероприятия с 26 по 31 августа было составлено 758 административных материалов, из которых 598 – за выезд на "встречку" (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), а семь – за повторное совершение данного правонарушения (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ). 

Еще 151 административный материал составили за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), за повторное совершение этого правонарушения привлекли к ответственности два водителя (ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ). 

Наказание за выезд на встречную полосу движения – 5 тыс. рублей или лишение права на управление транспортными средствами до шести месяцев. 

Ранее на Piter.TV: более 1 млн нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге за август. 

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: встречная полоса, нарушения пдд, управление гибдд по петербургу и ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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