Более 1 млн нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге за август

92% из них – нарушения скоростного режима.

Более 1 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге за август этого года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Большее количество нарушений (92%) - нарушения скоростного режима, 4% - проезд на запрещающий сигнал светофора, 1% - движение по выделенной полосе, 1% - нарушение правил пользования ремнями безопасности, 1% - пересечение стоп-линии, менее 1% - движение по обочине и движение грузовых ТС далее второй полосы.

Нарушения скоростного режима осуществлялась стационарными (в количестве 1510) и передвижными комплексами (44). В июле количество нарушений ПДД превысило 5 млн.

Фото: Piter.TV