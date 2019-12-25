В магазинах Петербурга 70% колбасы не соответствуют ГОСТу

"Общественный контроль" также проверил готовые салаты, популярные среди россиян.

Последняя проверка "Общественного контроля" перед новогодними праздниками показала, что 70% проверенных образцов колбасных изделий в магазинах Петербурга не соответствуют требованиям (ГОСТ). Об этом на пресс-конференции "Интефакса" рассказал председатель петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

Из десяти проверенных образцов колбасных изделий не соответствуют требованиям ГОСТ – семь. Это на 60% больше, чем годом ранее. Вишневецкий рассказал, что среди недобросовестных компаний оказались: "Великолукский мясокомбинат", "Велком", "Черкизово", "Рублевский", "МДБ", "Атяшево", "Великоновгородский мясной двор". Мясо птицы вместо говядины и свинины обнаружили в шести образцах сосисок из десяти.

Также было проверено 10 образцов мясных консервов. Ни один образец не соответствовал ГОСТу, многие вовсе оказались фальсифицированными. Также не было найдено ни одной упаковки пельменей по ГОСТ, все они были произведены по ТУ.

"Общественный контроль" также проверил готовые салаты, популярные среди россиян. Так 90% образцов салата "Сельдь под шубой" не соответствовали требованиям микробиологической безопасности продукта. А в шести из десяти образцов салата "Оливье" нашли бактерии группы кишечных палочек.

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