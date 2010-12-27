В Выборге сотрудники "Полушки" устроили свалку во дворе одного из домов

Жители многоквартирного дома №43 по бульвару Кутузова пожаловались на сетевой магазин "Полушка".

Жители многоквартирного дома №43 по бульвару Кутузова жалуются на сетевой магазин "Полушка", который располагается в жилом доме.

По словам Ольги, которая уже десять лет проживает в доме, сотрудники магазина "Полушки" после приёма товара, который ежедневно привозят поставщики, оставляют во дворе дома свалку.

Мало того, что грузовые машины не глушат транспортные средства рядом с домом, что по ПДД является нарушением, так они еще умудряются при поставке товара в магазин разлить или разбить товар. Например, летом, когда стоит жара, упала упаковка молока, никто ничего не убрал, несколько дней во дворе очень сильно воняло. поделилась девушка

Также она рассказала, что после разгрузок во дворе очень часто остаётся мусор в виде полиэтиленовых упаковок, паллетов и пищевых отходов.

Зимой, конечно, редко можно увидеть какой-либо мусор от магазина во дворе дома, но в тёплое время года ежедневно наблюдаем подобное. Также после перекура продавцов магазина остаются окурки, которые также никто не убираетю. рассказала Ольга

Девушка рассказала, что уборщица сетевика после помывки полов магазина через главный вход выливает грязную воду прямо в кусты.

Я не знаю, как часто проводится уборка магазина, но выливать грязную воду после помывки полов в кусты – это свинство. пояснила Ольга

Не только мусором и выхлопными газами сетевик усложняет жизнь людей, живущих в девятиэтажке.

В прошлом году ГАЗель, которая выгружала очередной товар в магазин, умудрилась при выезде со двора задеть мою машину. В результате столкновения пострадала задняя часть авто. Если бы не внимательные соседи, то нарушитель так бы и уехал. поделилась жительница

По словам девушки, жильцы дома уже не раз обращались в администрацию магазина с просьбой осуществлять разгрузки товара через главный вход, однако из-за частой смены руководства добиться какого-либо решения они не смогли.