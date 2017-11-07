Гендиректор "Интерторга" пытался улететь в Дубай, оставив своих сотрудников без зарплат

Бизнесмена поймали в аэропорту.

В ночь на 31 декабря в аэропорту "Пулково" задержали генерального директора ТД "Интерторг", рассказала "Фонтанка".

Оказалось, бизнесмен собирался улететь в Дубай несмотря на то, что его сотрудники до сих пор ждут зарплаты. Однако 50-летнего Мушвига Абдуллаева остановили полицейские.

Оснований для задержания Абдуллаева у правоохранителей не было, поэтому они попросили его "по-хорошему" проехать в отделение полиции Московского района. Там гендиру посоветовали раздать первой партии сотрудников его организации деньги, которые он хотел потратить на путешествие в Дубай, гостиницу и новогодний стол.

По примерным подсчетам, около 500 работников упермаркетов "Семья" и "Спар" ждут положенных им выплат. Сумма превышает 10 млн рублей.

Напомним, вчера, 30 декабря, сотни сотрудников SPAR пришли в магазин на Дунайском за задержанной зарплатой.

Фото: Piter.TV