"Интерторг" перестал оплачивать поставленную продукцию в октябре прошлого года.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что владелец магазинов SPAR может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РБК.

Известно, что в полицию обратились поставщики, которые ранее сотрудничали со Spar и "Народная семья". Как оказалось, "Интерторг" перестал оплачивать поставленную продукцию в октябре прошлого года. По результатам проверки, в отношении Михаила Абдуллаева может быть возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

Напоним, что 31 декабря в аэропорту "Пулково" задержали генерального директора ТД "Интерторг" Мушвига Абдуллаева, куда входят сети супермаркетов "Семья" и "Спар". Оказалось, бизнесмен собирался улететь в Дубай несмотря на то, что его сотрудники до сих пор ждут зарплаты.

Ранее мы сообщали о том, что из Spar на Приморской разбирают последние продукты.

Фото:Piter.TV