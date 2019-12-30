  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:43
156
arteliseev
Код вставки плеера

Из Spar на Приморской разбирают последние продукты

0 0

Горожане чуть ли не вырывают еду из рук друг друга.

Петербурженка поделилась в соцсетях видеозаписью 31 января, на которой видно, как в одном из магазинов "Спар" царит хаос: горожане обступили прилавки и разбирают продукцию, практически вырывая товар из рук друг друга. 

Пользователи соцсетей в недоумении, некоторые заметили, что на записи преимущественно женщины и, по всей видимости, пенсионерки. 

Напомним, что в январе в еще открытых магазинах Spar царили скидки и хаос. 

Ранее мы писали, что дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: spar, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии