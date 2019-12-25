Правительство Ленобласти увеличило расходы на здравоохранение и строительство дорог

Доходы в бюджет также возросли по сравнению с 2019 годом.

Больше всего средств из бюджета Ленинградской области за половину текущего года пришлись на сферу здравоохранение, ремонт дорог и сферу ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, обнародовав отсчет об исполнении бюджета за последние 6 месяцев.

В общей сложности с января в казну поступило 76,8 миллиардов рублей, а израсходовано было 72,5 миллиарда рублей. Таким образом, доходная часть бюджета увеличилась по сравнению с показателями прошлого года – вполне возможно, что рост связан с введением налога на прибыль акцизами на алкоголь.

Тем не менее, расходы областного правительства также выросли, превысив прошлогодние показатели на 121,8%. Больше всего средств было привлечено к перепрофилированию больниц под стационары для пациентов с коронавирусом.

Кроме того, немалые расходы принесло благоустройство, а также строительство дорог и мостов. Прежде всего, речь идет о работах по возведению мостов через Свирь и Волхов.

Ранее мы рассказали о том, что в Старой Ладоге появится скульптура почетного гражданина Ленобласти.

Фото: Piter.TV