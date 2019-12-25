В Старой Ладоге появится скульптура почетного гражданина Ленобласти

Археолог Анатолий Кирпичников лично знает скульптора.

В музее Старой Ладоги собираются установить скульптуру известного археолога Ленинградской области, почетного гражданина региона Анатолия Кирпичникова. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Анатолий Кирпичников занимает профессорскую должность, является заведующим отделом славяно-финской археологии РАН. Достижения археолога будут увековечены скульптором Олегом Шоровом: он уже создал памятник Рюрику и Олегу.

Автор работы подчеркнул, что знает ученого лично и даже получал у него консультации при создании предыдущей работы.

Отметим, что работа станет первым памятником Кирпичникову. Сейчас археолог занят написанием автобиографии.

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Фото: blog.excurspb.ru