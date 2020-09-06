Реставрация здания Биржи на Стрелке Васильевского острова завершается

Эрмитаж создаст в отреставрированных помещениях новые экспозиции.

Государственный Эрмитаж объявил о начале завершающего этапа реставрации здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе музея.

Реставрационные работы на Бирже стартовали в 2014 году.

За 10 лет, исправляя недостатки проекта и преодолевая слабую работу подрядчиков (с некоторыми из них даже пришлось расторгнуть контракты), музей фактически спас от разрушения выдающийся архитектурный памятник России начала XIX века. За эти годы был укреплен фундамент и обеспечена его гидроизоляция, завершено бетонирование полов, близка к завершению реставрация внешней гранитной облицовки стилобата, закончены восточная и западная гранитные лестницы, полностью отреставрированы фасады, скульптурные группы на фронтонах и световой фонарь, тщательно отремонтирована крыша. Пресс-служба Государственного Эрмитажа

В правительстве в мае этого года решили поручить функцию государственного заказчика на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании Биржи Министерству культуры РФ. Новые сроки и возросшие объемы работ стали причиной увеличения стоимости завершающего этапа реставрации.

Эрмитаж создаст в отреставрированных помещениях новые экспозиции, которые будут посвящены истории российской гвардии XVII–XXI веков, российской и мировой геральдики и наград. Для проведения научно-исследовательских работ, уточняющих проектную документацию завершающего этапа реставрации, Министерство культуры РФ выбрало подрядчика – компанию "Строй-Эксперт".

Результатом совместной работы станет возвращение к жизни и наполнение новым содержанием здания Биржи, по праву являющегося одним из символов Санкт-Петербурга. Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Ранее Эрмитаж показал отреставрированную армиллярную сферу с часовым механизмом.

Фото: Wikipedia