Оператора аэропорта Жуковский хотят признать банкротом

Все дело в просрочке по уплате налогов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск для признания банкротом компании "Рампорт аэро", которая является оператором аэропорта Жуковский. Об этом пишет РБК.

Признать компанию банкротом ведомство хочет из-за просрочек по уплате налогов. Речь идет о долгах за прошлый год.

В "Рампорт аэро" называют иск техническим и утверждают, что банкротство аэропорту не грозит. В компании подчеркнули, что в течение двух недель долг будет погашен.

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