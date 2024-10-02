В аэропорту Жуковский задержан один из похитителей 46 смартфонов. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.
По данным следствия, 20-летний житель города Ивантеевки был задержан при попытке покинуть страну. Сообщается, что он и его сообщник украли со склада, где оба работают, коробку с дорогостоящими смартфонами. Общая сумма похищенного составила 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Московской области ликвидировали подпольную нарколабораторию.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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