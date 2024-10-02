Общая сумма похищенного составила 5 млн рублей.

В аэропорту Жуковский задержан один из похитителей 46 смартфонов. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным следствия, 20-летний житель города Ивантеевки был задержан при попытке покинуть страну. Сообщается, что он и его сообщник украли со склада, где оба работают, коробку с дорогостоящими смартфонами. Общая сумма похищенного составила 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА