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В аэропорту Жуковский задержан один из похитителей 46 смартфонов

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Общая сумма похищенного составила 5 млн рублей.

В аэропорту Жуковский задержан один из похитителей 46 смартфонов. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным следствия, 20-летний житель города Ивантеевки был задержан при попытке покинуть страну. Сообщается, что он и его сообщник украли со склада, где оба работают, коробку с дорогостоящими смартфонами. Общая сумма похищенного составила 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Московской области ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА 

Теги: аэропорт жуковский, задержание, кража смартфонов, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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