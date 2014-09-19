В аэропорту Жуковском задержали иностранца за тяжкое преступление в Москве

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В аэропорту Жуковском полицейские задержали иностранца за тяжкое преступление в Москве. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

В дежурную часть ОМВД России по Нижегородскому району столицы поступило сообщение о ножевом ранении гражданина в живот. Инцидент произошел на парковке возле одного из строений на Подъемной улице. В ходе конфликта иностранный гражданин ударил мужчину в живот ножом, который оставил на месте преступления. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Международном аэропорту Жуковский. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии инспекторы ДПС помогли мужчине, у которого сломалась машина.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА