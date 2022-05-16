Двое полицейских заметили стоящую на обочине трассы легковушку с включенной аварийной сигнализацией.

В Мордовии инспекторы ДПС помогли мужчине, у которого сломалась машина. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Инцидент произошел на автодороге Саранск – Рузаевка. Двое полицейских заметили стоящую на обочине трассы легковушку с включенной аварийной сигнализацией. Они отогрели замерзшего мужчину в патрульном автомобиле, после чего вызвали эвакуатор. Пострадавший выразил благодарность инспекторам за оказанную помощь.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА