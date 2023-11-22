В Приморье пресекли незаконный оборот немаркированных морепродуктов

Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей.

В Приморье сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Уссурийску пресекли незаконный оборот немаркированных морепродуктов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в незаконном обороте морепродуктов без маркировки в особо крупном размере. По предварительной версии, злоумышленники вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста. Добытую из них тушку и икру они собирались сбывать. В результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены склады, где хранились морепродукты. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА