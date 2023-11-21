Накануне в Астрахани были госпитализированы более 20 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

Полиция задержала мигрантов, подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным следствия, трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан занимались незаконным сбытом наркотических веществ. Накануне в Астрахани были госпитализированы более 20 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли синтетические наркотики.

Мигранты были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются соучастники незаконного сбыта наркотиков, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА