Полиция задержала мигрантов, подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.
По данным следствия, трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан занимались незаконным сбытом наркотических веществ. Накануне в Астрахани были госпитализированы более 20 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли синтетические наркотики.
Мигранты были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются соучастники незаконного сбыта наркотиков, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ.
Ранее мы сообщали, что полицейские Запорожской области раскрыли ограбление пенсионера.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все