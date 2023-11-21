Сумма ущерба оценивается в почти 300 тысяч рублей.

Полицейские Запорожской области раскрыли ограбление пенсионера. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным ведомства, злоумышленником оказался 24-летний уроженец Кубани. Он вошел в жилище к пенсионеру под видом продавца чудодейственных лекарств. Увидев крупную сумму денег, злоумышленник накинулся на пожилого мужчину и отобрал деньги. Далее он пытался скрыться в Ставропольском крае, однако был задержан стражами порядка.

Сумма ущерба оценивается в почти 300 тысяч рублей. Деньги вернули пенсионеру. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА