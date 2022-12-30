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В Московской области выявлен швейный цех, где трудились нелегальные мигранты

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За нарушение режима прибывания на территории России 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности.

В Московской области сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России выявлен швейный цех, где трудились нелегальные мигранты. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Цех был обнаружен в Талдомском городском округе. В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 42 гражданина одной из республик Юго-Восточной Азии. За нарушение режима прибывания на территории России 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: мвд россии, московская область, нелегальные мигранты, швейный цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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