В Московской области выявлен швейный цех, где трудились нелегальные мигранты

За нарушение режима прибывания на территории России 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности.

В Московской области сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России выявлен швейный цех, где трудились нелегальные мигранты. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Цех был обнаружен в Талдомском городском округе. В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 42 гражданина одной из республик Юго-Восточной Азии. За нарушение режима прибывания на территории России 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА