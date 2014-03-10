Участники межрегиональной группы подозреваются в сбыте незарегистрированной продукции.

Сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Совместно с коллегами из Калининградской области и представителями Росздравнадзора была пресечена деятельность межрегиональной группы. Ее участники подозреваются во ввозе на территорию РФ и сбыте в медицинские организации незарегистрированной продукции. По данным МВД, группа организовала канал поставок нестерильных латексных перчаток из Восточной Азии.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору поставок фальсификата избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА