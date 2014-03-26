В его сумке обнаружили сверток с амфетамином массой более 2 кг.

В подмосковной деревне Верея полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

Задержанным оказался 31-летний уроженец Ярославской области. Он управлял автомобилем каршеринга, который остановили сотрудники полиции МУ МВД России "Раменское". Выйдя из машины, мужчина попытался сбежать, но был задержан. В его сумке обнаружили сверток с амфетамином массой более 2 кг.

По словам наркокурьера, он должен был отвезти наркотик в Люберецкий городской округ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА