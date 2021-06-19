В Москве пьяный мужчина избил полицейского на концерте "Пикника"

Пьяный зритель был задержан, в его отношении ведется уголовное дело.

Российские правоохранительные органы задержали пьяного мужчину, который избил полицейского на рок-концерте в Москве. группы "Пикник". Инцидент произошел в связи с тем, что зрителю отказали в совещании мероприятия. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что речь идет о гражданине, который хотел войти в помещение в состоянии алкогольного опьянения. В результате оперативники применили силу к нарушителю и надели на него наручники. Далее местный житель был отправлен в территориальный отдел МВД.После обращения в медицинское учреждение сотрудники полиции продолжил нести службу.

Мужчина начал вести себя агрессивно, выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, кулаком нанес стражу правопорядка несколько ударов в область лица и туловища. пресс-служба столичной полиции

В настоящее время материалы по этому делу направлены в Следственный комитет России для принятия процессуального решения, по факту было возбуждено уголовное дело. Государственное обвинение ходатайствует об аресте подозреваемого.

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Фото и видео: Telegram / Mash