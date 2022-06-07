В Кемерово полицейские вернули местной жительнице смартфон стоимостью 150 тысяч рублей

Полиция города задержала 51-летнего местного жителя, у которого ранее была судимость.

В Кемерово полицейские вернули местной жительнице похищенный у нее смартфон стоимостью 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Полиция города задержала 51-летнего местного жителя, который взял оставленный без присмотра в магазине смартфон и скрылся. Его задержали оперативники. Сообщается, что ранее у него была судимость. Кроме того, мужчина был причастен к краже еще одного телефона в августе 2023 года. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время избирается мера пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Костроме полиция уличила двух школьников в причастности к обману пятерых пенсионеров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА