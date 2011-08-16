В Костроме полиция уличила двух школьников в причастности к обману пятерых пенсионеров. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.
По данным следствия, юноши решили подзаработать денег в период каникул и устроились курьерами телефонных аферистов. За неделю оба объехали пять адресов и забрали у пожилых граждан крупную сумму денег. Общий ущерб оценивается в 2 млн рублей.
Также сообщается, что большую часть денег подростки перечислили своим нанимателем. На оставшиеся деньги они купили себе дорогостоящие гаджеты. По фактам мошенничеств проводится проверка, по результатам которой в отношении школьников будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что в Северной Осетии задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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