В Северной Осетии задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр

Ирина Волк рассказал о раскрытии преступной схемы в регионе.

Российские правоохранительные органы по региону Северная Осетия – Алания совместно с представителями местного Управления ФСБ России задержали двоих подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что было проведено исследование, которое подтвердило, что мужчины имели у себя купюры, не соответствующие требованиям, предъявляемым к продукции предприятий АО "Гознак".

В ходе оперативного мероприятия "Проверочная закупка" злоумышленники реализовали 292 фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей, которые, по имеющейся информации, они приобрели на территории Республики Дагестан. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В настоящее время по факту инцидента ведется уголовное дело по статье 186 УК РФ. Все фигуранты расследования находятся под стражей. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех криминальных эпизодов, а также поиск и установление личностей соучастников противоправной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа