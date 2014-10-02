На дороге "Гатчина – Ополье" водитель сбил насмерть 63-летнего пешехода

Мужчина вышел на проезжую часть на неосвещенном участке дороги.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 12 ноября на 20-м километре автодороги "Гатчина – Ополье" в Гатчинском районе на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта 35-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Boxer, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 63-летнего пешехода, вышедшего на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Также в этот день водитель Saab погиб при лобовом столкновении под Кингисеппом.

Фото: МВД