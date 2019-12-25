  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительнице Пушкина за прививку от коронавируса вручили iPhone 12
Сегодня, 15:52
167
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительнице Пушкина за прививку от коронавируса вручили iPhone 12

0 0

Она стала 30-тысячным жителем района, который получил вакцину.

В Пушкине 30-тысячному жителю района, который сделал прививку от коронавируса, вручили iPhone 12. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.

Женщину наградили в городской поликлинике №60. Обладательницей гаджета стала 40-летняя местная жительница Людмила. Подарок ей вручил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий.

Женщина рассказала, что она не сразу поверила в выигрыш, потому что вокруг проводят много "обманных розыгрышей". От коронавируса Людмила прививалась первым компонентом вакцины "Спутника V".

Ранее Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района

Теги: iphone, вакцина
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии