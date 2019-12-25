Жительнице Пушкина за прививку от коронавируса вручили iPhone 12

Она стала 30-тысячным жителем района, который получил вакцину.

В Пушкине 30-тысячному жителю района, который сделал прививку от коронавируса, вручили iPhone 12. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.

Женщину наградили в городской поликлинике №60. Обладательницей гаджета стала 40-летняя местная жительница Людмила. Подарок ей вручил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий.

Женщина рассказала, что она не сразу поверила в выигрыш, потому что вокруг проводят много "обманных розыгрышей". От коронавируса Людмила прививалась первым компонентом вакцины "Спутника V".

Ранее Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района