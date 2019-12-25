Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Всё будет зависеть от развития ситуации в городе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что некоторые категории граждан обязаны привиться от COVID-19. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "78".

Что касается введения обязательной вакцинации в Северной столице, то губернатор отметил, что все будет зависеть от "развития ситуации".

Если ты государственный служащий, к тебе могут предъявить соответствующие требования. Значит, уходи на удаленку. Ты можешь заразить сотрудников. Александр Беглов, губернатор

Ранее глава города подписал постановление, согласно которому к 15 августа в городе должно быть привито 65% госслужащих.

Также Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто отказывается вакцинироваться от КОВИД.

Фото: Piter.tv