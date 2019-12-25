Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что некоторые категории граждан обязаны привиться от COVID-19. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "78".
Что касается введения обязательной вакцинации в Северной столице, то губернатор отметил, что все будет зависеть от "развития ситуации".
Если ты государственный служащий, к тебе могут предъявить соответствующие требования. Значит, уходи на удаленку. Ты можешь заразить сотрудников.
Александр Беглов, губернатор
Ранее глава города подписал постановление, согласно которому к 15 августа в городе должно быть привито 65% госслужащих.
Также Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто отказывается вакцинироваться от КОВИД.
Фото: Piter.tv
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