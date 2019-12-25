Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто отказывается вакцинироваться от КОВИД

Он уверен, что по вине именно этих людей в городе растет число заболевших.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто отказывается делать прививки от коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78".

Он уверен, что по вине именно этих людей в городе растет число заболевших.

Даже если ты соблюдаешь все правила безопасности, но кто-то не соблюдает, он тебя заразит просто-напросто. А дальше цепочка идет. Отметил градоначальник

Из-за роста заболеваемости КОВИД в Петербурге приходится перепрофилировать обычные больницы. Беглов уверен, что из-за тех, кто пренебрегает необходимыми мерами, не только растет число "ковидных" диагнозов, но и больные с другими заболеваниями не могут получить плановую помощь. Резко растет нагрузка врачей.

На данный момент в городе распространяется индийский штамм коронавируса, который является более заразным. Лечить его приходится дольше, что приводит к снижению "оборачиваемости коек". До конца текущей недели в городе планируется развернуть еще 10 тысяч коек для коронавирусных больных.

Ранее Смольный обвинил молодых людей в резком подъеме заболеваемости коронавирусом.

Фото: Piter.TV