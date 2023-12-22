По словам сотрудника воздушной гавани, у хозяев питомца не было необходимых провозных документов.

Работник аэропорта Жуковский приютит оставленного пассажирами кота. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам сотрудника воздушной гавани, у хозяев питомца не было необходимых провозных документов. Он подчеркнул, что кота собирались провезти "в обычной сумке". Однако те заявили, что им все равно надо лететь, и оставили животное на территории аэропорта.

Также работник Жуковского сообщил, что кота необходимо показать ветеринару и сделать необходимые прививки, так как у питомца отсутствует ветпаспорт. Он подчеркнул, что если владельцы кота вернутся в Россию и решат забрать питомца, то этот вопрос можно будет обсудить.

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Фото: Pixabay.com