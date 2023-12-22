Новую дорогу построят между юго-западом Петербурга и Пулково

Протяжённость окружной магистрали составит примерно 17 км.

Генплан Северной столицы включает в себя создание новой дороги, соединяющей аэропорт Пулково с юго-западной частью города. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Дорога будет разделена на две части: первая протянется от Волхонского шоссе через промышленную зону Предпортовая-3 до улицы Толмачевской, а вторая – от дороги в аэропорт (Пулковского шоссе) до Волхонского шоссе с путепроводом над дорогой в аэропорт. Протяжённость окружной магистрали составит примерно 17 км.

Новая дорога предусматривает выезды на Волхонское шоссе около посёлка Новогорелово и рядом с Южным кладбищем. Также она будет связана с жилыми районами на юго-западе города. В рамках проекта предусмотрено строительство путепровода, который соединит дорогу с жилыми кварталами рядом с парком Александрино. Кроме того, планируется её продление до Ново-Койровского шоссе – служебного съезда с кольцевой автодороги.

Сроки завершения всех работ запланированы на 2040 год.

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Фото: Piter.TV