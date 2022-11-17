KION показал трейлер документального фильма о Викторе Пелевине

Картины выйдет на стриминге 22 ноября.

Российский онлайн-кинотеатр KION показал трейлер документального фильма о писателе Викторе Пелевине. Известно, что премьера проекта запланирована на 22 ноября - в день 60-летия автора. Режиссером картины выступил Родион Чепель. Постановщику пришлось изучить архивы, а также ранние работы. Ему удалось взять интервью у друга писателя Евгения Петренко, бывшего редактора Ольги Аминовой, литературного критика Галины Юзефович и у других лиц, которые знали Пелевина лично. Напомним, что в документальном проекте повествование будет сочетается с анимированными кадрами, которые сделала студия "Жи-Ши". Основной задачей для режиссера было приблизиться к своему герою и попытаться описать его жизнь. Почти 20 лет сам Виктор Пелевин не дает СМИ интервью, а также публично. Он якобы не проживает на территории РФ. Ежегодно автор выпускает романы с тиражом в 100 тысяч экземпляров.

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Фото и видео: YouTube / kionru