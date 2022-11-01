Представлено полчаса геймплея Wanted: Dead от авторов Ninja Gaiden и Dead or Alive

Релиз игры намечен на 14 февраля 2023 года.

Бывшие разработчики таких проектов как Ninja Gaiden и Dead or Alive готовят безумный экшен Wanted: Dead с применением огнестрельного и холодного оружия. Создатели выпустили на YouTube-канале IGN получасовое видео с геймплеем компьютерной игры. Авторы уточнили, что разработчики из студии Soleil надеются вызвать у игроков ностальгию по временам консолей PlayStation 2, GameCube и Xbox, когда была актуальной мода на скоростной и мясной геймплей.

Известно, что действие истории будет происходить на территории Гонконга. В этом городе полицейские стараются раскрыть корпоративный заговор, а игроки будут в этом им помогать. Геймеры возьмут под свой контроль персонажа по имени Ханна Стоун. При помощи лейтенанта они сразятся с наёмниками, бандитами и военнослужащими. В игре создатели пообещали хардкорные бои, свыше 50 добиваний, большой арсенал огнестрельного оружия с гранатометами, автоматами и пулеметами. Официальный выход в свет проекта намечен на 14 февраля 2023 года.

Опубликован большой геймплейный трейлер Evil West.

Фото и видео: YouTube / IGN