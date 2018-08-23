Вышел официальный трейлер мультфильма Disney "Энканто"

В центре истории — девушка Мирабель из волшебной семьи Мадригалов.

В мультфильме будет раскрыта история семьи Мадригалов, живущих в горах Колумбии. Волшебный дом семейства расположен в уголке под названием Энканто. У каждого ребенка в семье Мадригалов есть магический дар, кроме юной Мирабель. Магию Энканто поджидает опасность, и Мирабель решает спасти свою семью.

Над анимацией в "Энканто" работали коллеги по "Зверополису" Джаред Буш ("Моана") и Байрон Ховард ("Холодное сердце 2"). Песни написал создатель "Гамильтона", обладатель премии "Тони" Лин-Мануэль Миранда.



Премьера мультфильма в России состоится 25 ноября 2021 года.

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Видео: Youtube