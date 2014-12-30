Вышел тизер документального фильма о рэпере Канье Уэсте

Вышел тизер документального фильма Jeen-Yuhs, рассказывающего о жизни и творчестве рэперов Канье Уэста и Моса Дефа.
Netflix отметил, что проект станет "интимным и откровенным портретом переживаний Канье".
В фильме покажут архивные кадры, на которых исполнители зачитывают строки из трека Two Words. Трек вошел в альбом Канье Уэста The College Dropout 2004 года.
Также вышел трейлер фильма "Лакричная пицца".
Видео: Youtube/Netflix
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