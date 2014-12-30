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Вышел тизер документального фильма о рэпере Канье Уэсте

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Netflix отметил, что проект станет "интимным и откровенным портретом переживаний Канье".

Вышел тизер документального фильма Jeen-Yuhs, рассказывающего о жизни и творчестве рэперов Канье Уэста и Моса Дефа.

Netflix отметил, что проект станет "интимным и откровенным портретом переживаний Канье".

В фильме покажут архивные кадры, на которых исполнители зачитывают строки из трека Two Words. Трек вошел в альбом Канье Уэста The College Dropout 2004 года.

Также вышел трейлер фильма "Лакричная пицца".

Видео: Youtube/Netflix

Теги: канье уэст, тизер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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егорова зинаида
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