Вышел тизер документального фильма о рэпере Канье Уэсте

Netflix отметил, что проект станет "интимным и откровенным портретом переживаний Канье".

Вышел тизер документального фильма Jeen-Yuhs, рассказывающего о жизни и творчестве рэперов Канье Уэста и Моса Дефа.

Netflix отметил, что проект станет "интимным и откровенным портретом переживаний Канье".

В фильме покажут архивные кадры, на которых исполнители зачитывают строки из трека Two Words. Трек вошел в альбом Канье Уэста The College Dropout 2004 года.

Также вышел трейлер фильма "Лакричная пицца".

Видео: Youtube/Netflix